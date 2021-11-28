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  5. Sergen Yalçın kararını verdi: ''Bu yoldan dönüş yok!''

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yola devam kararı

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ile görüşen teknik direktör Sergen Yalçın görevine devam edecek.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olurken siyah beyazlılarda önemli gelişmeler yaşandı.

Bugün Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi takımdaki kötü gidişi değerlendirmek üzere Başkan Çebi'nin ofisinde bir araya geldi.

İkilinin zirvesinden birlikte yola devam kararı alındı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın-Ahmet Nur Çebi zirvesinin ardından açıklama yapan Asbaşkan Emre Kocadağ, "Başkanımızla birlikte hocamızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Hocamız, takıma ve kendisine inancı olduğunu söyledi. Biz de hocamıza inanıyoruz. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak. Bugünlerin üstesinden hep beraber geleceğiz." dedi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş sergen yalçın
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