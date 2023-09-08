Beşiktaş'ta Serhan Çetinsaya dönemi son buldu

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya'nın 22 Ağustos'ta verdiği istifa dilekçesi, siyah-beyazlı yönetim tarafından kabul edildi.

Beşiktaş’ta yönetici Serhan Çetinsaya’nın istifası kabul edildi. Sergio Ramos transferi için çalışmalar yürütürken siyah-beyazlı kulübün “Gündemimizde yok” açıklamasının ardından tepkili olan ve istifasını veren Çetinsaya görevinden ayrıldı.

Serhan Çetinsaya, Beşiktaş’ta Emre Kocadağ işe birlikte “Asbaşkan” görevini yürütürken, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirmeden Sorumlu” yönetim kurulu üyesiydi.

Beşiktaş’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulu Üyemiz Serhan Çetinsaya'nın istifası, Yönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Kulübümüze özverili çalışmalar sonucunda değerli katkılarda bulunmuş olan Serhan Çetinsaya'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Beşiktaş JK”