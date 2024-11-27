Beşiktaş'ta sular durulmuyor: Bir ayrılık daha
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Beşiktaş Kulübü, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Beşiktaş'ta ayrılık haberleri peş peşe geldi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel görevden alınırken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa ettiğini duyurdu.
Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile de yolların ayrıldığı açıklandı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
DHA
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