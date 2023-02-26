Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık, kulübe veda etti

Beşiktaş'ta eski teknik direktör Valerien Ismael'in çok beğendiği genç oyuncu Avtandil Duishoev yaptığı paylaşımla Siyah-Beyazlılar'a veda etti

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, erteleme mücadelesinde oynadığı Alanyaspor maçı öncesi gelen haberle şaşkına döndü.

Siyah-Beyazlılar'da 2004 yılından bu yana U19 takımında top koşturan ve gelecek vadeden genç oyuncusu Avtandil Duishoev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm camiaya teşekkür eden Duishoev "Hakkınızı helal edin" notunu düştü.

VALERIEN ISMAEL HAYRAN KALMIŞTI

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael U19 takımının, Nevzat Demir Tesislerinde Adana Demirspor'la karşı oynadığı maçı yerinde izleyip sürekli notlar aldığı görülürken, 46 yaşındaki teknik adamın dikkatini Avtandil Duishoev çektiği öğrenilmişti. Fransız çalıştırıcı tarzını Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son'a benzettiği Kırgız sol kanat oyuncusu hakkında altyapı hocalarından bilgiler aldığı biliniyordu.

27 Ekim 2004 tarihinde Bishkek'te dünyaya gelen Avtandil Duishoev 2014 yılından bu yana Beşiktaş altyapısında top koşturuyor. Duishoev, 2010-14 yılları arasında Bishkek Sun City Futsal Club altyapısında yer alıyordu.