Beşiktaş’ta tüzükteki 4 madde değişti

Beşiktaş ’ta Olağanüstü Tüzük Tadil Kongresi’nde 4 maddede değişikliğe gidildi. Üyelerin oylarına sunulan maddelerin tamamı oy çokluğuyla kabul edildi.

Kulübün adresi değişti

Tüzükte yer alan adresin değişmesi üyelerin oylarıyla değişti. Değişen madde şu şekilde: Eski hali: Adresi, Akaretler, Süleyman Seba Caddesi, No: 48. Posta Kodu 34357, Beşiktaş/İstanbul’dur, şubesi yoktur.

Yeni hali: Kulübün merkezi İstanbul’dadır. Adresi Vişnezade Mahallesi, Kadırgalar Caddesi, No: 1. Posta Kodu: 34357, Beşiktaş/İstanbul’dur, şubesi yoktur.

Geçici madde 4, tüzük maddeleri arasına eklendi

Geçici madde 4: Yıllık aidatını art arda 3 yıl ödenmemesi sebebiyle tüzüğün 10/k maddesi uyarınca üyelik kaydı kendiliğinden sona ermiş, seçme ve sicil kurulunca da üyelik kaydı silinmiş olan üyelerin, iş bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2018 tarihine kadar yeniden üyelik başvurusunda bulunmaları, geçerli giriş ücreti ve 2018 yılına ait aidatını ödemeleri ve üyeliğe yeniden kabul edildikleri takdirde geçmişten gelen üyelik süreleri ilave edilmek suretiyle eski üyelik sicil numarasını alarak üyelik hak ve yükümlülüklerinden faydalanabilirler. Ancak bir yıl beklemek koşuluyla genel kurula katılabilirler.

Divan Kurulu Toplantı sayısı düştü

Tüzüğün 31. Maddesinin a ve g bentleri oylamaya sunuldu. Bu maddelerle Divan Kurulu toplantıları yılda 4 kez yerine 3 kez yapılacak. Ayrıca Divan Kurulu Toplantıları’na 3 kez katılmayanların Divan Kurulu Üyeliği’nin kendiliğinden düşmesi de tüzükten kaldırıldı. Daha önce ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında yapılan toplantıların yeni tarihleri, şubat, ağustos ve kasım aylarında yapılacak. Divan Kurulu Üyelikleri düşen üyelerin de üyelikleri, tüzük tadil kongresi itibariyle kaldığı yerden devam edecek.

Yönetim Kurulu üyesi sayısı düştü

Olağanüstü Tüzük Tadil Kongresi’nde Yönetim Kurulu Üyesi sayısı da düşürüldü. Eski haliyle 1 Başkan, 10 asil ve 5 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu, yeni haliyle 1 Başkan, 8 asil ve 5 yedek üyeden oluşacak. Bu madde 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.