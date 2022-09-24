Beşiktaş'ta Valerien Ismael için yolun sonu mu ? Açıklama geldi

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael hakkında açıklamalarda bulundu.

Ceyhun Kazancı, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Valerien Ismael'in geleceği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları:

''Maçların belirli bölümlerinde kontrolü kaybetmemiz normal. Gelişen bir takımız. Yoğunluk kazanmaya çalışıyoruz. Oynadığımız belirli maçlarda yüksek tempoya çıktık ve rakiplerimizi zor duruma soktuk.

Ben buna herkesin katılacağını düşünüyorum. Valerien Ismael önderliğinde şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyoruz.''

Kazancı'nın açıklamalarından satır başları;

"Son derece yoğun bir transfer sezonu geçirdik. Bir planlamamız vardı. Gidecek oyuncular belliydi. Kontratı bitip gidenler ve kontratı devam ettiği halde gidenler oldu. 9 Türk, 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Kimileri kontratı bitti gitti, kimileri gitmek istedi, kimileri kontratı bitmeden gitmek istedi gitti. 9 yabancı, 9 Türk oyuncu ayrıldı. Toplam maaşları 23.5 milyon euro'ydu. Üzerine vergiler var.

Menajerlik komisyonları var. Net 23.5 milyon euro maaş yükü azaldı. Bir takım oyuncular transferler ettik yerlerine. Toplam 7 yabancı, 5 Türk oyuncu aldık. Bunlar A takım transferleri. Bunların yanında altyapıya 2 oyuncu transfer ettik. Toplam 12+2 transfer. 7 yabancı artı 5 Türk oyuncuya 13.5 milyon euro artı vergiler oldu. 23.5 milyon euro giden oyuncuların maaşı, 13.5 milyon euro gelen oyuncuların maaşı."

''BÖYLE BİR YÜKTEN KURTULDUK''

Geçen seneye göre 10 milyon euro azalma oldu. Geçtiğimiz sezon bazı sıkıntılar vardı. Ekstra oyuncular, fazladan olan ve kullanmamayı tercih ettiğimiz oyuncular vardı. Bizle antrenmana bile çıkmayan oyuncuların toplam maaş yükü 6 milyon 750 bin euro artı vergi yükü vardı. Böyle bir yükten kurtulduk. Mali yapı adına bu önemli bir avantaj oldu. Kullanılmayan oyuncular, bu sezon takım bulamadı. Bir tanesi Fransa 3. Ligi'nde sadece. Teknik anlamda da verilmiş kararın çok da yanlış olmadığını gösteren bir kanıt bu."

JOSEF'İN AYRILIK AÇIKLAMASI HAKKINDA

Josef de Souza’nın MKE Ankaragücü maçı sonrasında sezon sonunda Türkiye’den ayrılma kararı ile ilgili konuşan Kazancı, “Josef saha içinde de dışında da duygularıyla hareket eden bir insan. Uğradığı haksızlıktan mutsuzdu. Bunu kulübe, lige, ülkeye tamamen ithaf etmiyor. Bir mutsuzluğu olduğu kesin. Performansı ve düşünceleri değişir. Kaptanımız ve saha dışında da çok önemli isimlerden biri. Uzun yıllar burada kalacağını ümit ediyorum, böyle olması için de kendisiyle görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.