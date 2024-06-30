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  5. Beşiktaş'ta Van Bronckhorst, dönemi resmen başladı

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst, dönemi resmen başladı

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Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Giovanni van Bronckhorst, görevine başladı.

Beşiktaş'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollandalı çalıştırıcının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik ekibiyle bir araya gelerek toplantı yaptığı belirtildi.

Van Bronckhorst için tesiste görevli personelinin de katıldığı tanışma yemeği düzenlendiği aktarıldı.

Yemekte Hollandalı teknik adam ile yardımcıları Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yanı sıra Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'ın da yer aldığı kaydedildi.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına açık gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

Etiketler Beşiktaş van bronckhorst
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