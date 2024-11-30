Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'suz ilk antrenman

Beşiktaş'ta yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Hatayspor maçı öncesi idmana çıkmadı. Siyah-beyazlılar Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıkları Giovanni van Bronckhorst'suz başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, takımdaki geleceği tartışılan Hollandalı teknik direktör yer almadı. Siyah-beyazlılar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı.

Antrenmanı istifa eden Hasan Arat'ın yerine başkanlık görevine getirilen Hüseyin Yücel, asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar da takip etti.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan taktiksel çift kale müsabakayla sona erdi.