Beşiktaş'taki kaosta yeni perde: Ahmet Nur Çebi rest çekti

Son yılların en büyük kaosunu yaşayan Beşiktaş'ta kulübün eski başkanı Ahmet Nur Çebi "Herkes araştırılsın, suçsuz olduğuma inanıyorum" dedi.

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, TV8,5'ta çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın son dönemdeki durumuyla ilgili sert açıklamalar yaparak, “Beşiktaş mutlu olsun diye ceza almayı bile göze alırım. Ancak bugün yaşananlar benimle ilgili değil. Görevi devralan arkadaşlar bu sorumluluğu layıkıyla yerine getiremediler ve kulübü ortada bırakıp gittiler. Bu, Beşiktaş’ta ilk kez yaşanmıyor. Çok büyük kaos var, şaibeler var ve kulübü bu şekilde bırakıp gitmek büyük kötülüktür” dedi.

Hasan Arat hakkında da konuşan Çebi, “Bize karşı yanlışlar yaptı, hakaretlerde bulundu. Sürekli bir algı yaratmaya çalışıyor. Son izlediğim bir videoda sürekli 'Seba, Seba, Seba' diyordu. Bir insan bu kadar gereksiz algı yaratıyorsa, şüphelenmek lazım. Bu seçimde iki adaya da başarılar diliyorum ama Beşiktaş’ın bundan sonrası çok zor. Camianın bir araya gelmesi şart, aksi halde bu sorunlar çözülemez” ifadelerini kullandı.

"DESTEK BULAMADIM"

Divan Kurulu’nda yaptığı konuşmayı hatırlatan Çebi, “Beşiktaş camiasına seslenmiştim. Yanımda olmaktan vazgeçmeyin, vazgeçerseniz dizlerimin üzerine çökerim demiştim. Maalesef dediğim gibi oldu. Herkes kayboldu, kötü konuşanlara destek verdiler. Beşiktaş için hayırlısı olsun. Biz de genel kurulda oyumuzu kullanacağız” dedi.

"TÜM DÖNEMLER ARAŞTIRILSIN"

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın tüm yönetim dönemlerinin araştırılmasını talep ettiğini belirterek, “Fikret Orman’ın dönemine ait dosyalar savcılığa, SPK’ye, İçişleri Bakanlığı’na ve Spor Bakanlığı’na iletildi. Kim bu dosyaları takip edeceğini taahhüt ederse, kim Hasan Arat ile ilgili konuları inceleyeceğini söylerse ve kim benim dönemimi uluslararası bir gözetim firmasına inceletmeyi kabul ederse, oyum ona. Ben suçsuz olduğuma inanıyorum. Herkes araştırılsın” dedi.