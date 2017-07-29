Beşiktaş'tan Arda Turan bombası

Siyah-beyazlılar, Barcelona'dan Arda Turan'ı kiralayarak kanat transferini halletmek istiyor. Katalanların dünyaca ünlü medya organı "Sport", Beşiktaş'ın milli yıldıza 5 milyon euro yıllık ücret teklif ettiğini iddia etti. Enrique döneminde Arda'nın anahtar oyuncu olamadığını hatırlatan gazete, Valverde döneminde de bunun mümkün görünmediğini yazdı. Arda için Çin kapısının kapandığını hatırlatan Katalanlar, Arsenal ve Sporting ile birlikte en ciddi taliplinin Beşiktaş olduğunu belirtti.



OLMAYACAK İŞ DEĞİL



Terim'le yaşadığı sorunlar nedeniyle milli takımı bırakmak 'zorunda' kalan yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın girişimleri doğrulandı. Menajer Ahmet Bulut'la birlikte çalışan Kartal, Arda ile ağabey-kardeş ilişkisi olan Bulut'tan futbolcuyu istedi. Bulut'un ve Arda'nın danışmanlarının transfere sıcak baktığı, Beşiktaş'a transferiyle birlikte zedelenen imajının değer kazanacağı görüşünün hakim olduğu öğrenildi.



Güneş