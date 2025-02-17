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  5. Beşiktaş'tan bir imza daha: Necip Uysal ile sözleşme uzatıldı

Beşiktaş'tan bir imza daha: Necip Uysal ile sözleşme uzatıldı

Beşiktaş'tan bir imza daha: Necip Uysal ile sözleşme uzatıldı
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Beşiktaş, 34 yaşındaki futbolcu Necip Uysal'ın sözleşmesinin 2026/27 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş, takım kaptanlarından 34 yaşındaki oyuncu Necip Uysal ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, iç transferde Necip Uysal ile nikah tazeledi. Deneyimli futbolcu, Başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde kendisini iki sezon daha camiaya bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başkan Adalı, siyah-beyazlı camiaya önemli hizmetlerde bulunan Uysal’a yeni dönemde başarılar diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapımızdan yetişip 2008-09 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla giyen, kazandığımız 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, performansıyla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin sevgisini ve takdirini kazanan Kaptanımız Necip Uysal’la 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde sadece Beşiktaş forması giyen Necip Uysal, siyah-beyazlı takımla tüm kulvarlarda 461 müsabakaya çıkarken 6 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

DHA / İHA

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş sözleşme transfer "ara transfer" iç transfer necip uysal
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