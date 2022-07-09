Beşiktaş'tan bir sponsor daha

Beşiktaş Kulübü, futbol A takımı şort sponsorluğu için 2+1 sezonluğuna "nesine.com" ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "nesine.com" ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ (nesine.com) arasında, profesyonel futbol A takımı forma şort sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 sezonları ve artı bir sezon opsiyonlu olarak şekilde, sezon başına 12.500.000 lira + KDV bedel ile anlaşma sağlanmıştır."