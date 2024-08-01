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  5. Beşiktaş'tan Brad Friedel açıklaması

Beşiktaş'tan Brad Friedel açıklaması

Beşiktaş'tan Brad Friedel açıklaması
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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, siyah-beyazlı takımda futbol yönetimi danışmanı olarak görev yapan ABD'li Brad Friedel'ın transfer veto yetkisinin bulunmadığını açıkladı.

Brad Friedel'in Internacional forması giyen 20 yaşındaki stoper Robert Renan'ın transferini reddettiği öne sürülmüştü.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Futbol Yönetimi Danışmanı Brad Friedel'ın oyuncu alımına karar vermek, oyuncu veto etmek gibi bir görevi ve yetkisi yoktur. Adı anılan oyuncuyla ilgili olumlu ya da olumsuz denilebilecek bir raporu da yoktur. Transfer gündemimize giren her oyuncuyla ilgili ekibiyle beraber artılarını ve eksilerini, dataya dayanarak gösteren detaylı rapor hazırlar ve sunar. Yönetim ise Hocamızın onayı olması durumunda transferi finansal yönden de inceleyip devam edip etmemeye karar verir. Algı yönetimlerine itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Beşiktaş Brad Friedel Beşiktaş transfer açıklama yalanlama
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