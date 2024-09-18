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  5. Beşiktaş'tan çok sert bildiri: ''Vatan hainlerine geçit yok''

Beşiktaş'tan çok sert bildiri: ''Vatan hainlerine geçit yok''

Beşiktaş'tan çok sert bildiri: ''Vatan hainlerine geçit yok''
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Beşiktaş Kulübü'nden FETÖ firarisi Enes Kanter hakkında yapılan açıklamada "Vatan Hainlerine Geçit Yok, İlelebet Cumhuriyetimizin Bekçisiyiz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, sosyal medyada yer alan bir paylaşımla ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

FETÖ firarisi Enes Kanter'in sosyal medyadaki paylaşımına tepkiler dinmiyor.

Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Vatan Hainlerine Geçit Yok, İlelebet Cumhuriyetimizin Bekçisiyiz

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanını seven, terör örgütleriyle mücadelede her zaman devletinin yanında olan şerefli bir camiadır.

Beşiktaş JK, tarihi boyunca adının vatan hainleriyle bir araya gelmesine asla müsaade etmemiştir, bundan sonra da müsaade etmeyecektir.

Kulübümüzün kendisine imzalı forma gönderdiği algısını yaratmaya çalışarak sosyal medyada aslı olmayan bir paylaşımda bulunmak suretiyle hain karakterini bir kez daha ortaya koyan terör örgütü mensubu şahsın dezenformasyon faaliyeti üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu manipülatif paylaşımı yapanlar ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatılması için girişimde bulunacağımızı kamuoyunun ve büyük Beşiktaş taraftarının bilgisine sunarız."

Etiketler Beşiktaş Enes Kanter fetö FETÖ'cü firari fetöcü Beşiktaş açıklama
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