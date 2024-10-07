Beşiktaş’tan Gabriel Paulista ile ilgili açıklama
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Beşiktaş-Gaziantep maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gabriel Paulista’nın durumu hakkında Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, deneyimli stoperin sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Gabriel Paulista’nın durumu Beşiktaş tarafından açıklandı.
Siyah-beyazlılar, deneyimli stoperin sol uyluk üst arka adalesi gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
33 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
CNN Türk
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