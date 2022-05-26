Beşiktaş'tan Larin'e, Larin'den Beşiktaş'a rest

Beşiktaş'ta sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan Cyle Larin, Beşiktaş yönetimine "Dünya Kupası’nda da forma giyeceğim, o zaman fiyatım artabilir" resti çekti.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Siyah-beyazlı kulüp Bu doğrultuda teknik direktör Valerien İsmael’in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş, Kanadalı forvet Larin ile nikah tazelemek istiyor. Fakat siyah beyazlı yönetim, sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan Larin ve menajeri ile henüz anlaşma sağlayamadı.

Hürriyet gazetesinden İsmail Er'in haberine göre; Pazarlıkta yıllık 2 milyon Euro’dan aşağıya inmeyen 27 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaşlı yöneticilere “Dünya Kupası’nda da forma giyeceğim, o zaman fiyatım artabilir” dediği öğrenildi.

Beşiktaş’ın çifte kupayla kapattığı sezonda takımı birçok maçta taşıyan, bu sezon ise istikrarsız performansı ile zaman zaman eleştiri oklarının hedefi haline gelen Larin’in menajeri Nick Mavromaras, şu anda primler hariç yıllık 1.6 milyon Euro kazanan futbolcusu için pazarlığı yıllık 2.5 milyon Euro garanti paradan açmıştı. Beşiktaşlı yöneticiler ise en fazla 1.9 milyon Euro verebileceklerini kaydettiler.

Beşiktaş Yönetimi, 11 milyon Euro piyasa değeri biçilen ve sözleşmesi 30 Haziran’da sona eren 27 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak için pazarlık masasından hemen kalkmak istemezken Larin’i iknaya uğraşıyor.

"2 MİLYON EURO’DAN AŞAĞIYA İMZALAMAM"

Yıldız futbolcunun Beşiktaşlı yöneticilere “Takımda kalmak istiyorum ancak biraz fedakârlık beklemek benim hakkım. 2 milyon Euro’dan aşağıya imzalamam. Vida ve Ljajic yıllık 3.5 milyon Euro alırken, ben çok ucuza oynadım. Dünya Kupası’nda da forma giyeceğim, o zaman fiyatım artabilir. Bunları da göz önüne almalısınız” dediği öğrenildi.