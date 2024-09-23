Beşiktaş'tan ''Penaltı nedir? Ne zaman verilir?'' paylaşımı

Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, maçın ardından dikkat çeken bir penaltı paylaşımı yapıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.



Siyah-beyazlılar, yaptıkları paylaşımda Paulista'nın yerde kaldığı pozisyon için penaltı tepkisi gösterdi.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Şimdi bizim kafamızda 2 tane soru işareti var. Penaltı nedir? Ne zaman verilir?" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde: