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Beşiktaş'tan ''Penaltı nedir? Ne zaman verilir?'' paylaşımı

Beşiktaş'tan ''Penaltı nedir? Ne zaman verilir?'' paylaşımı
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Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, maçın ardından dikkat çeken bir penaltı paylaşımı yapıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.


Siyah-beyazlılar, yaptıkları paylaşımda Paulista'nın yerde kaldığı pozisyon için penaltı tepkisi gösterdi.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Şimdi bizim kafamızda 2 tane soru işareti var. Penaltı nedir? Ne zaman verilir?" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Beşiktaş namağlup devam: Giovanni van Bronckhorst'dan bir ilkBeşiktaş namağlup devam: Giovanni van Bronckhorst'dan bir ilkSpor

 

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