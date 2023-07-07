Beşiktaş'tan Süper Lig’i sallayacak transfer harekatı

Beşiktaş, La Liga ekibi Valencia’da forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu için harekete geçti.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş şimdiye kadar Somaspor’dan Emrecan Bulut ve sol bek oyuncusu Arthur Masuaku’yu kadrosuna kattı.

Stoper bölgesi için Amartey ile anlaşma aşamasına gelen siyah beyazlılar, futbolcunun Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi muhtemel oyuncu sayısının sıkıntı yaşatacağı kanaati oluşturarak transferi beklemeye aldı.

Beşiktaş, Southampton forması giyen 27 yaşındaki stoper Lyanco için kulübüne 4 milyon teklif ederek beklemeye geçti. Siyah beyazlılar, bu isimlerin yanı sıra kanat bölgesi için de hamlelerini yapıyor.

Marca’da yer alan habere göre Beşiktaş, La Liga ekibi Valencia’da forma giyen kanat oyuncusu Samu Castillejo’ya transfer teklifinde bulundu.

Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezonda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

İspanyol kulübü Castillejo'yu, Lino ve Kluivert'ın takımdan ayrılması sebebiyle ilk etapta kadroda tutmak istese de gelecek tekliflere açık olduğu aktarıldı.

İspanyol futbolcunun, transfer olma konusunda henüz karar vermediği ifade edildi. Geçen sezon Milan'dan bedelsiz olarak Valencia'ya katılan Castillejo, 26 maçta 4 gol kaydetti.