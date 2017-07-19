Beşiktaş'tan tam 4 transfer !

Siyah-Beyazlılar, Fransız stoperin kiralanması için Manchester City Kulübü ile el sıkışırken, transferin 48 saat içinde açıklanacağı iddia edildi.

Pepe transferiyle defansı sağlama alan ancak Marcelo’nun ayrılmasından sonra bu bölgeye yeni bir transfer yapma zorunluluğu doğan Beşiktaş’ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-Beyazlılar’ın geçtiğimiz sezon Valencia’da kiralık oynayan, bonservisi Manchester City’de olan Eliaquim Mangala için yeniden harekete geçtiği ortaya çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in önceliği forvet transferi olmasına karşın başkan Fikret Orman ve yöneticilerin, Mangala transferini bitirmekte kararlı olduğu öğrenilirken, Fransa basını da transfere yoğun ilgi gösteriyor.

Dün çıkan haberlerde “Pepe’yi PSG’nin elinden kapan Beşiktaş, şimdi de Mangala’yı kapıyor. Oyuncu ile 2.8 milyon Euro’ya anlaşan Kartal’ın 48 saat içinde transferi bitirmesi bekleniyor” yönünde yorumlar yapıldı.

FORVETE İLK ADAY ALVARO NEGREDO

Defans hattını Pepe-Mangala ikilisi ile kurmak isteyen Beşiktaş’ın, golcü transferi çalışmaları da sürüyor.

Gignac için kulübünden veto yiyen, Aboubakar ve Babacar için yapılan görüşmelerden de şu ana kadar istediğini alamayan Siyah-Beyazlılar, Alvaro Negredo için ciddi şekilde nabız yokluyor. Premier Lig’den Championship’e düşen Middlesbrough’da forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu için girişimler devam ediyor.

HEM YUSUF HEM LENS!

Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş’ta bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Yusuf Erdoğan için Trabzonspor ile anlaşmanın eşiğine gelen Siyah-Beyazlılar, Sunderland’in gözden çıkardığı, geçen sezon Fenerbahçe’de kiralık oynayan Jeremain Lens’i de istiyor.

Hollandalı futbolcuyu kiralamayı düşünen Kartal’ın, her iki ismi de transfer edebileceği belirtildi.

Hürriyet