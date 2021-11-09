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Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ya rest

Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ya rest

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "Eskiden saha içinde Beşiktaş'a gol atan hakem varken, şimdi saha dışında VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var. Ama şunu bilsinler ki, bardağı taşıran son damla misali, bizim bardaklarımız çoktan dolu. Hatta barajlar doldu" dedi.

Beşiktaş Kulübü ile Koç Topluluğu Şirketlerinden Bal Kaynak AŞ'nin markası Pürsu arasında su tedariği sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Bal Kaynak AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Coşar ve Şirket Müdürü Hakan Çelik katıldı.

"VAR MASASINDA BEŞİKTAŞ'A NASIL GOL ATTIRIRIZ DİYE UĞRAŞANLAR VAR"

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, sponsorluk anlaşmasında, son haftalarda yaşanan hakem olaylarına değindi. Urgancılar, "Hiç merak etmesinler. Beşiktaş Kulübü ve tüm branşlarda mücadele eden takımların ve sporcuların olmazsa olmazı şerefleriyle mücadele edip hakkıyla kazanmaktır. Özellikle futbol maçlarında son zamanlarda, nedense hepimiz elimizde mum, karanlıkta 1 damla su peşinde koşar gibi adalet peşinde koşuyoruz. Adaletli davranmak için bir VAR mekanizması icat edildi. Eskiden saha içinde Beşiktaş'a gol atan hakem varken, şimdi saha dışında VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var. Ama şunu bilsinler ki, bardağı taşıran son damla misali, bizim bardaklarımız çoktan dolu. Hatta barajlar doldu. Daha fazlasını beklemeksizin akıllarını başlarına almalarında yarar var. Yoksa hakemiyle, MHK'siyle Türkiye Futbol Federasyonu'yla, suyun sel olduğunu düşündüğünüzde önünde kimseyi bırakmaz, kimseyi tanımaz. Umarım bu sudan muhabbet de gerekli yerlere gider" diye konuştu.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş tff mhk rest açıklama
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