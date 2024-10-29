  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Beşiktaş'tan zehir zemberek Arda Kardeşler açıklaması

Beşiktaş'tan zehir zemberek Arda Kardeşler açıklaması

Beşiktaş'tan zehir zemberek Arda Kardeşler açıklaması
Güncelleme:

Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, maçın hakemi Arda Kardeşler'e sert sözlerle yüklendi. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!'' denildi.

Beşiktaş Kulübü, "Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte. Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüp, internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!

Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte.

Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir.

Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz!

Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!

Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye’de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız.

Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz?

Biz Beşiktaş olarak başkaları gibi ayrıcalık değil, her zaman ve herkes için adalet istiyoruz…

Biz sağduyu telkin ettikçe, yayınladıkları salıncak animasyonuyla ülke futbolunu geren ve iki güzide kulübe alenen hakaret edenlere göz yumanlar, onlarla birlikte yıllardan beri salıncakta sallananlardır.

Sadece kendimiz için değil mağdur edilen tüm futbol kulüplerinin, bu tek taraflı örgütlü kötülük çetesi karşısında haklarının korunması için TFF’yi kestirme yolları kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Popülizme hizmet etmeyin, icraat yapın! Zira, o koltuklarda oturma sebebinizin Türk futbolunda rekabet eşitliğini ve de adaleti tesis etme olduğunu unutmayın.

Biz Beşiktaş’ız!

Oyuncularımızın emeğinin alenen çalınmasına, taraftarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla izin vermeyiz!

Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir!

Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!

Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz."

Sergen Yalçın'dan Arda Kardeşler için olay olacak teklifSergen Yalçın'dan Arda Kardeşler için olay olacak teklifSpor
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gülen Galatasaray olduGalatasaray - Beşiktaş derbisinde gülen Galatasaray olduSpor

 

DHA

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş ARda Kardeşler Hakem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu besinler tam bir kanser düşmanı Bu besinler tam bir kanser düşmanı ''Valizleri topladı, gidiyor'' denilen Mourinho'dan ilk açıklama ''Valizleri topladı, gidiyor'' denilen Mourinho'dan ilk açıklama Şehir magandaları bir polis memurunu öldürdü Şehir magandaları bir polis memurunu öldürdü MasterChef Türkiye'de Beyza Huri Aydın bilmecesi MasterChef Türkiye'de Beyza Huri Aydın bilmecesi Antalya - İstanbul seferini yapan yolcu uçağına havada taciz Antalya - İstanbul seferini yapan yolcu uçağına havada taciz Elektrikteki gizli zam, doğalgaza sıçradı: Kademeli zam geliyor! Elektrikteki gizli zam, doğalgaza sıçradı: Kademeli zam geliyor! Meriç Erkan'dan Atatürk ve Cumhuriyet sorularına tepki çeken yanıt Meriç Erkan'dan Atatürk ve Cumhuriyet sorularına tepki çeken yanıt Depremleri önceden yüzde 97 oranında doğru tahmin eden sistem geliştirildi! Depremleri önceden yüzde 97 oranında doğru tahmin eden sistem geliştirildi! Yılanlara fısıldayan Youtuber'ın acı sonu Yılanlara fısıldayan Youtuber'ın acı sonu Kırmızı et fiyatlarına bir zam daha Kırmızı et fiyatlarına bir zam daha
Veliaht prensin ''çılgın projesi'' 21 bin kişiyi öldürdü! Veliaht prensin ''çılgın projesi'' 21 bin kişiyi öldürdü! Sergen Yalçın'dan Arda Kardeşler için olay olacak teklif Sergen Yalçın'dan Arda Kardeşler için olay olacak teklif Benfica'da şov yapan Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belirlendi Benfica'da şov yapan Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belirlendi 2024'ün en iyi filmleri listesi açıklandı 2024'ün en iyi filmleri listesi açıklandı İşte en yüksek faiz veren bankalar ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi İşte en yüksek faiz veren bankalar ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları ortaya çıktı Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları ortaya çıktı Cumhuriyet düşmanlarına reklam verenler, 29 Ekim'i görmeyenler... Cumhuriyet düşmanlarına reklam verenler, 29 Ekim'i görmeyenler... Bu da komşu tacizi: Polisi de bıktırdı, komşusunu da! Bu da komşu tacizi: Polisi de bıktırdı, komşusunu da! Bilal Erdoğan'ın vakfından 29 Ekim'de olay paylaşım Bilal Erdoğan'ın vakfından 29 Ekim'de olay paylaşım Güldür Güldür Show’un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı skeci izleyenleri ağlattı Güldür Güldür Show’un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı skeci izleyenleri ağlattı