Beşiktaş'ten Fernandez'in ardından Süper Lig'i karıştıracak 2. hamle

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan eski Galatasaraylı Onyekuru'nun Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Onyekuru, İstanbul'a dönme fikrini iyiyden iyiye düşünmeye başladı. Olympiakos'un da satışına onay verdiği eski Galatasaraylı oyuncunun özellikle Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye gitme isteği Galatasaray taraftarını şaşırttı.

Galatasaraylı taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Onyekuru, Fatih Terim döneminde en iyi zamanlarını yaşamıştı. Şimdilerde Yunanistan'ın Olympiakos takımında top koşturan Nijeryalı yıldız, İstanbul'a dönmeyi çok istiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği yıldız oyuncu imzayı atmaya yakın... Olympiakos'un satış listesine koyduğu kanat oyuncusunun Beşiktaş'a transfer olabilme ihtimali taraftarları çıldırttı.

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Galatasaray taraftarı Onyekuru'nun İstanbul'a dönme isteğinin öğrenilmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetimin bu transfere neden dahil olmadığını sorguluyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği oyuncu için kampanya başlatan Galatasaray taraftarı, Onyekuru'nun başka bir takıma gitmesini istemiyor.