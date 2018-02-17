Bilic sırtını dönmüştü, Tudor yüzüne bakmıyordu ama...

Galatasaray’ın ofansif yükünü sırtlayanlar arasında bulunan Cezayirli futbolcu, özellikle Fatih Terim’in gelişiyle zirve yaptı. Bilic’in kapı dışarı ettiği futbolcu, Tudor ile ilk dönemde de şans bulamamıştı. Şimdi Terim’in en güvenilir ismi oldu.

Galatasaray’ın en flaş transferleri arasında gösterilen Sofiane Feghouli, son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri topluyor. Cezayirli yıldızın hem istatistik anlamında hem oyun bakımından hem de saha dışındaki olumlu etkisi günden güne artıyor. Valencia’da oynadığı günlerde Avrupa çapında önemli bir oyuncu olarak gözüken Feghouli, yeniden eski günlerine dönüş sinyalleri veriyor.

2016-17 sezonunda forma giydiği West Ham’da mutsuz olan ve başarıyı yakalayamayan 28 yaşındaki futbolcu, o dönemki teknik direktörü Slaven Bilic yönetiminde istediklerini ortaya koyamamıştı. West Ham’ın alt sıralarda kalması, Bilic ile yıldızlarının barışmaması ve istikrar bulamaması başarısızlığı getirmişti.

Galatasaray’ı bir çıkış yolu olarak gören Feghouli’yi yeniden dirilten sebepler şöyle:

1-Büyük takım havası: 2010-16 yıllarında Valencia’da oynayan Feghouli, kulüp tarihinin en iyi yabancı oyuncularından olmuştu. Valencia’nın İspanya’daki ağırlığı ve kulüp yapısı ile Galatasaray’ın camia olarak taraftarı, hedefleri ve büyüklüğünün benzeşmesi önemli bir neden oldu. Feghouli yeniden zirveye oynayan bir takımda.

2-Fatih Terim faktörü: Fatih Terim’in göreve gelmesiyle performansını artıran Feghouli, yeni hocasıyla 7 resmi maça çıkıp 3 gol, 3 asist yaptı. Önce Bilic sonra da Tudor ile iyi bir iletişim kuramayan Cezayirli, Fatih Terim gibi tecrübeli bir isimle hem saha içi hem de saha dışında etkili oluyor.

3-İstanbul sevgisi: Müslüman bir futbolcu olan Feghouli, Türkiye ve İstanbul’daki yaşantısını da çok seviyor. Saha dışında İstanbul’da mutlu olan yıldız futbolcu, oldukça keyifli günler geçiriyor.

4-Milli Takım konusu: Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Rabah Madjer’in bir türlü kadroya almadığı ve düşünmediği Feghouli, başarısıyla kendini ispat etmek istiyor. Galatasaray ile başarılı olup milli takım kapılarını kendi bileğiyle açmak istiyor.