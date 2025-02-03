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Bodrum FK'da Volkan Demirel depremi

Bodrum FK'da Volkan Demirel depremi
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Süper Lig ekibi Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.

Bodrum FK, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Bodrum FK'den yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Volkan Demirel ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon kulüp tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, İsmet Taşdemir'le yolları ayırıp Volkan Demirel ile anlaşmıştı.

1 Kasım'da göreve başlayan Volkan Demirel Bodrum FK'nin başında 13 maça çıkarken 0.77 puan ortalaması tutturdu.

13 maçta 2 galibiyet elde eden Volkan Demirel, 4 beraberlik alırken 7 de mağlubiyet aldı.

Etiketler volkan demirel bodrum fk teknik direktör
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