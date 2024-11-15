Bodrumspor- Galatasaray maçının bilet fiyatları olay oldu

Trendyol Süper Lig'te Bodrumspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin Bodrumspor tarafından belirlenen bilet fiyatları ağızları açık bıraktı.

Süper Lig’in 13.haftasında Sipay Bodrum FK, 23 Kasım Cumartesi günü Grey Beton Bodrum Stadyumu’nda lider Galatasaray’ı ağırlayacak.

Ancak maç öncesinde Bodrum FK tarafından açıklanan bilet fiyatları tepki çekti. VIP tribün için bilet fiyatları 15 bin TL, maraton tribünü için 5 bin TL, Adopen kuzey kale arkası ve Rixos güney kale arkası tribünü için 2 bin 500 TL, misafir takım için ise 3 bin 250 TL olarak belirlendi.