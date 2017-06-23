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  5. 23 Haziran 2017 17:17

Bologna Sneijder'i gözüne kestirdi

İtalya'nın saygın gazetelerinden biri olan Tuttosport, Bolgona'nın Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'i istediğini iddia etti.

Bologna Sneijder'i gözüne kestirdi
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Galatasaray’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Wesley Sneijder’in, İstanbul’da kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers’in bugün Galatasaray yönetimiyle bir araya gelip, nasıl bir yol haritası çizileceğine dair görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Teknik direktör Igor Tudor’un takımda kalmasına sıcak bakmadığı Sneijder’le ilgili transfer iddiaları da gelmeye başladı.

İtalya’nın Tuttosport gazetesi, bir dönem Inter forması giyen ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Wesley Sneijder’i, Bologna’nın transfer etmek istediğini öne sürdü.

Daha önce Galatasaray’dan Blerim Dzemaili’yi kadrosuna katan Bologna, Sneijder için yakın zamanda harekete geçeceği belirtildi.

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