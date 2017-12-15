Bomba iddia: Cenk Tosun gidiyor, Benteke geliyor

İngiliz ekibi, bir süre önce Cenk Tosun için Beşiktaş'ın kapısını çalıp, cazip bir teklifte bulunmuş ancak olumsuz yanıt almıştı. Siyah-beyazlıların Benteke'yi listelerine dahil etmesi akıllara, "Bir takas olabilir mi?" sorusunu getirdi.

Bu arada sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Atiba Hutchinson için bekleme kararı alan yönetim, bir süre önce temasa geçtiği Fellaini'yi bu oyuncunun alternatifleri arasında tutmaya devam ediyor.

19 milyon euroluk teklif var!

Şampiyonlar Ligi'nde attığı dört golle Avrupa devlerinin iştahını kabartan Cenk Tosun için Almanya ve İngiltere'den iki takımın Beşiktaş'a resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

Almanya'dan gelen teklifin 17, İngiltere'den gelen teklifin ise 19 milyon Euro olduğu, siyah-beyazlıların ise bu takımlara teknik direktör Şenol Güneş'in fikrini aldıktan sonra cevap vereceği belirtildi. Yönetimin aklındaki rakam 20 milyon Euro.