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Boupendza koronavirüse yakalandı

Bu sezon ligde attığı goller ile adından söz ettiren Hataysporlu yıldız futbolcu Aaron Boupendza Gabon milli takımında koronavirüse yakalandı.

Gabon milli takımından yapılan açıklamada Boupendza'nın yanı sıra Altayspor'da forma giyen Poko'nun da koronavirüse yakalandığı belirtildi. Boupendza bu hafta Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. 

Etiketler Hatayspor Aaron Boupendza
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