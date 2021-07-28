Brezilyalı yıldız Alex Teixeria'dan Beşiktaş taraftarını coşturan paylaşım
Alex Teixeira transferinde sona yaklaşıldı. Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı ''Kartal'' paylaşımıyla Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.
Kara Kartal Alex Teixeira'da sona geldi. Siyah-Beyazlı taraftarların sosyal medya hesabını ablukaya aldığı Brezilyalı yıldızın bir kez daha Kartal kanatları önünde poz vermesi, adeta transferin habercisi oldu.
4 SAATTE 20 BİNDEN FAZLA BEĞENİ
Sabah saatlerinde 'Kartal' paylaşımı yapan Alex Teixeira, 4 saatte 20 binden fazla beğeni aldı. Paylaşımın altı 'Come To Beşiktaş' sloganıyla doldu taştı.
3 MİLYON EURO ALACAK
31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 3 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu için tapu ücreti ödenmeyecek olması Siyah-Beyazlılar'ın transferde kozu oldu.
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