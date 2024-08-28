  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Bronckhorst'tan Beşiktaş taraftarına ''transferler'' müjdesi

Bronckhorst'tan Beşiktaş taraftarına ''transferler'' müjdesi

Bronckhorst'tan Beşiktaş taraftarına ''transferler'' müjdesi
Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-3 biten ilk maçın rövanşında kendi sahasında Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, "Felix'in gelmesinin dolayı çok memnunum. Transfer bitti diyemem. Gelenler ve gidenler olabilir" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, play-off turu rövanşında perşembe günü İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik direktörün açıklamaları şu şekilde:

"Heyecanlıyız. Yarın ikinci iç saha maçımızı oynayacağız. Gruplara kalmayı istiyoruz. Yarın da bunu gerçekleştirecek fırsata sahip olabiliriz. Bir görevimiz var. Gruplara kalmak. Beşiktaş olarak gruplara kalmayı istiyoruz."

"ŞU ANKİ GİDİŞATTAN MEMNUNUM"

"Yarınki maç farklı bir maç. İlk 11'i verme niyetim yok şu anda ve karar vereceğiz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. İçeride turu bitirme şansımız var. Oynadığımız şekilde devam etmeyi ve gelişmeye niyetliyiz. Bazı değişiklikler görebilirsiniz."

"Benim buradaki ilk sezonum. Oyuncularımızın istediğimiz şekilde oynamasını istiyorum. Takımııza gelen oyuncularımızdan memnunum. Şu ana kadar işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Süper Kupa'yla başladık ve ilk iki maçımızı kazandık. Tüm oyuncularımızın enerjisini kullanmak ve onları zinde tutmaya çalışıyoruz. Şu anki gidişattan memnun olduğumu söyleyebilirim."

Son iki maçta yenilen 5 golle ilgili gelen soruya van Bronckhorst şu yanıtı verdi:

"Oynadığımız her maçı analiz ediyoruz. Geçen haftaki maçı da izledik. Kolay goller yedik. Bu konuda gelişim gösteriyoruz ve gelişeceğiz ilerleyen haftalarda. İki maçta 5 yenilen gol elbette çok. Takım savunmasını da geliştirmemiz gerekiyor. Kolay gol yemeyi azaltmamız gerekiyor."

HOLLANDALI HOCADAN TRANSFER YANITI

Van Bronckhorst transfere ilişkin, "Felix'in gelmesinin dolayı çok memnunum. Transfer bitti diyemem. Gelenler ve gidenler olabilir. Son birkaç aydaki enerjimizi de buna harcadık. Sadece ben değil kulüpteki herkes. Transfer dönemi bittiğinde kadromuzun iyi olması gerekiyor. Bu yüzden transfer bitti diyemem" dedi.

Giovanni van Bronckhorst Avrupa Ligi'yle ilgili, "Finali şu an itibariyle düşünmüyorum. Kısa vadede gruplara kalmak hedefimiz. Güçlü rakipler var. Şu anda hedeflediğimiz şey gruplarda olmak. Avrupa kupaları zordur. Bu maçlarda elinizden gelenin en iyisini yapmanız lazım. Tüm sezon boyunca bunu yaparsanız finale ulaşabilirsiniz. Öncelikli hedefimiz gruplar. 8 maç olacak. Zor olacak ama şu anki hedefimiz yarınki karşılaşmanın ardından gruplara kalmak" ifadelerini kullandı.

Etiketler Bronckhorst Beşiktaş transfer yeni transfer Giovanni van Bronckhorst
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu görüntüler Afrika'dan değil Ankara'dan Bu görüntüler Afrika'dan değil Ankara'dan Elleri ve kolları bağlı halde bulunmuştu: Suriyeli işkenceci aileye linç girişimi Elleri ve kolları bağlı halde bulunmuştu: Suriyeli işkenceci aileye linç girişimi Pandemide işsiz kalmıştı... Şimdi ekmeğini denizin dibinden çıkarıyor Pandemide işsiz kalmıştı... Şimdi ekmeğini denizin dibinden çıkarıyor 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, birini yaralayıp intihar etmişti: O fotoğrafın hikayesi yürek yaktı 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, birini yaralayıp intihar etmişti: O fotoğrafın hikayesi yürek yaktı Fiyatı altın fiyatını yakaladı, Bakanlık harekete geçti Fiyatı altın fiyatını yakaladı, Bakanlık harekete geçti Hava fena bozacak: Sağanak yağış, sel, dolu yağışı... Meteoroloji il il uyardı Hava fena bozacak: Sağanak yağış, sel, dolu yağışı... Meteoroloji il il uyardı Didem Arslan'la Vazgeçme'de kayıp Narin'in annesi konuşurken yayın kesildi Didem Arslan'la Vazgeçme'de kayıp Narin'in annesi konuşurken yayın kesildi Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor: Düğün yeri ve tarihi değişti Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor: Düğün yeri ve tarihi değişti Marmara Denizi'nin 173 bin metrekaresi lüks proje için doldurulacak Marmara Denizi'nin 173 bin metrekaresi lüks proje için doldurulacak
Nagehan Alçı, Cemal Enginyurt'u çıldırttı: ''Gelin tutuklayın lan'' Nagehan Alçı, Cemal Enginyurt'u çıldırttı: ''Gelin tutuklayın lan'' İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı Sivrisinek ısırığı can aldı Sivrisinek ısırığı can aldı Gol yedikten sonra gözü döndü: İşte Muslera'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon Gol yedikten sonra gözü döndü: İşte Muslera'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon Mansur Yavaş'tan ''İmamoğlu Cumhurbaşkanı, Yavaş yardımcısı olacak'' iddiası için çok sert yanıt Mansur Yavaş'tan ''İmamoğlu Cumhurbaşkanı, Yavaş yardımcısı olacak'' iddiası için çok sert yanıt Usulca yanına yaklaştığı kahvehane işletmecisini bıçakladı: Dehşet anları kamerada Usulca yanına yaklaştığı kahvehane işletmecisini bıçakladı: Dehşet anları kamerada Cübbeli Ahmet: ''Ezan böyle okunmaz, haram ya'' Cübbeli Ahmet: ''Ezan böyle okunmaz, haram ya'' Bankalar yine para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren 7 banka Bankalar yine para dağıtıyor: İşte faizsiz kredi veren 7 banka ''Kocandan boşanıp beni alacaksın'' diyen akrabasını satırla yaraladı ''Kocandan boşanıp beni alacaksın'' diyen akrabasını satırla yaraladı