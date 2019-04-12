Bülent Uygun'un derbide favorisi Galatasaray

Süper Lig'de tüm gözler haftasonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çevrildi. Teknik Direktör Bülent Uygun, TRT Spor'a derbiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bülent Uygun'un açıklamaları şöyle:

"Derbilerde sonucu bilmek çok zordur. Fenerbahçe'nin yıllardır içeride kazandığı derbilere baktığımızda çok büyük bir avantajı görünüyor. Ancak Fenerbahçe'nin bu sezonki kadar entropi yaşadığı sezon olmadı. Takım kadrosu yapısı itibariyle maçın sonucu değiştirecek futbolcuların biraz daha problemli olması Fenerbahçe açısından zor geçeceğinin göstergesi.

"G.SARAY'DA KAZANMA GÖRÜNTÜSÜ VAR"

Galatasaray'da Luyindama ve Marcao gibi iki önemli isim olmamasına rağmen, çok önemli futbolcuları var. İlk defa son yıllarda Galatasaray'ın derbiyi kazanma görüntüsü var. Ancak Fenerbahçe'nin uzun süreden beri gelen baskın karakteri de önemli bir faktör. Muhakkak ki Fenerbahçe kaybetmemek zorunda. Taraftarların güvenini kazanabilmek adına çok önemli bir maç."

