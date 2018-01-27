Burak Yılmaz Fenerbahçe'yi yine boş geçmek istemiyor

Trabzonspor’a sezon başında transfer olan ve ortaya koyduğu performansla 16 gole ulaşıp krallık yolunda rakiplerini tek tek geride bırakan Burak Yılmaz, yarın oynanacak Fenerbahçe maçını iple çekiyor. ‘Taraftara güveniyorum’ Her fırsatta, “Bu tip büyük maçların camiamız için ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu hafta Fenerbahçe önünde alacağımız iyi bir sonuç, taraftarımızdan özür dilemenin en güzel yollarından biri olacaktır. Ben hem taraftarlarımıza hem de takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Günlerdir bu 90 dakikayı düşünüyoruz ve herkes elinden geleni yapacaktır” mesajlarını veren deneyimli golcü, idmanlardaki formuyla da hocası Rıza Çalımbay’ın yüzünü güldürüyor.

Fener’e son golü o attı

Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında Trabzon’daki son golü atan isim durumunda. 6 Mayıs 2012’de oynanan maçta Bordo-Mavililer sahadan 3-1 yenik ayrılırken ev sahibinin sayısına Burak Yılmaz imzasını koymuştu.

İlk yarıyı boş geçmedi

Bordo-Mavililer’in yıldızı, Süper Lig’in ilk yarısında oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada gecenin ilk golünü atmıştı. Ancak o golden kısa bir süre sonra sakatlanan Trabzonsporlu oyuncu maçı terk etmek zorunda kalmıştı.



