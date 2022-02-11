Burak Yılmaz hakkında sürpriz iddia! Süper Lig'e geri dönüyor

Türkiye'de son olarak Beşiktaş forması giyen ve ardından Fransa'da Lille'ye transfer olan Burak Yılmaz'ın gelecek sezonda Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi. İşte Burak Yılmaz'ın Süper Lig'teki "muhtemel" yeni takımı....

Fransa'da PSG'nin yıllar süren hegemonyasına son veren Lille'de takım kaptanlarından Burak Yılmaz'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Burak Yılmaz, Süper Lig'de daha önce Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlarda oynamıştı. Kral, sezon sonunda Türkiye'ye gelebilir.

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın elinden Gedson Fernandes'i kaptı. Bu transferi de Şenol Güneş'in istediği gelen bilgiler arasında. Şenol Güneş ayrıca, Beşiktaş'ın eski golcüsü Burak Yılmaz'ın da transfer edilmesini istedi.

FRANSA'DA 4 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2 GOL

36 yaşındaki golcü oyuncu 76 kez A milli takım formasını giyerken 30 da gol attı. Milli takımın da kaptanı olan Burak Yılmaz, bu sene Ligue 1'de 20 maçta 4 gol attı. Deneyimli golcü ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de bu sezon iki kez gol sevinci yaşadı.