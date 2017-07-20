Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Karadeniz ekibinde Burak Yılmaz ve Serdar Aziz transferiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Burak Yılmaz için yeni formül

Çin ekibi Beijing Guoan’ın Burak Yılmaz için istediği rakamı sponsorlarla halletmeyi planlayan Trabzonspor, öncelikle olarak forma sponsorları olan Katarlı QNB firmasıyla temasa geçti. Başkan Muharrem Usta’nın yürüttüğü görüşmelerde alternatif olarak, kendisinin de ortağı olduğu Medikal Park firması devreye sokulacak.

Serdar Aziz’e kanca

Trabzonspor transfer çalışmalarında bir yandan Serdar Taşçı için girişimlerini sürdürürken, diğer yandan Galatasaray’dan Serdar Aziz için fırsat kolluyor. Bordo-mavili takım, Galatasaray'ın defans için Denayer ve Mbiwa isimlerinden birisini alması durumunda gözden çıkaracaklarını düşündükleri Serdar Aziz için zemin yokluyor. Bir süre önce Serdar Aziz için Galatasaray'la temas kuran Muharrem Usta'nın yeni bir görüşme daha yapabileceği belirtiliyor.