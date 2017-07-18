Burak Yılmaz transferinde son dakika !

Trabzonspor'da transfer gündeminin flaş ismi Burak Yılmaz ile ilgili olarak İstanbul'da flaş bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Burak Yılmaz ve oyuncunun menajeri katıldı. Daha önce 32 yaşındaki forvet ile yapılan ön anlaşmanın detaylarının masaya yatırıldığı görüşmede, oyuncuya Trabzonspor'a gelmek için yaptığı fedakarlık ve isteği dolayısıyla teşekkür edildi.

TRABZON'U İSTEDİĞİMİ SÖYLERİM

Ardından ise Burak Yılmaz'ın transferine resmiyet kazandırılması için Çin kulübü Beijing Guaon ile masaya oturmak üzere bir yöneticinin Çin'e gitmesi kararlaştırıldı. Bu görüşmede Burak Yılmaz da aktif rol almak istediğini dile getirerek, "Kulübümle yapılacak görüşmede ben de olmak isterim. Trabzonspor'u istediğimi söyleyeceğim" dedi. Bordo-mavili kulübün daha önce kulüp üzerinden gönderilen resmi teklif sonrası bu ziyaretle ciddiyetini bir kez daha göstereceği öğrenildi.

YANAL, BURAK İLE GÖRÜŞTÜ

BU arada teknik direktör Ersun Yanal da Burak Yılmaz ile görüşerek, "Seni bu kadroda görmeyi ve şampiyonluk hedefine birlikte yürümeyi çok isterim" ifadesini kullandı. Tecrübeli golcü de Yanal'a teşekkür ederek, "Hocam stat açılışına geldiğimde yaşadığım hissi ve coşkuyu unutamıyorum. Çok iyi bir kadro var ve ben de o kadronun bir parçası olmak istiyorum. Bunu yöneticilerimize de ilettim ve şu an için her şey yolunda gidiyor. Umarım en kısa zamanda gelirim" cevabını verdi.

Fotomaç