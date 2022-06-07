Burak Yılmaz'dan Beşiktaş yönetimine sürpriz teklif

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulübün eski golcüsü Burak Yılmaz yönetime kendisi yerine bir başka golcüyü önerdi.

Beşiktaş'ta golcü transferi yabancı olduğu kadar yerli oyuncu için devam ediyor. Sorloth ya da Weghorst gibi net bir yabancı forveti takıma katmak için çalışmalara başlayan siyah beyazlılarda alternatif golcü konusunda da arayış hızlandı. Burak Yılmaz kendisinin yerine Everton'dan ayrılan Cenk Tosun'la ilgilenen Beşiktaş Yönetimi'ne haber gönderdi.

Futbolu Beşiktaş'ta bırakmayı isteyen 36 yaşındaki golcü, daha sonra da siyah beyazlılara teknik adam olarak hizmet vermeye devam etmek istiyor. Beşiktaş kongre üyesi de olan yıldız oyuncu, kendisinin tercih edilmesinin ekonomik olarak da avantajlı olacağını iletti. Cenk Tosun gibi üçüncü defa Beşiktaş'a dönmek isteyen Burak Yılmaz "Yıllık ücreti siz belirleyin" dedi. Bu ilginç teklif üzerine Cenk Tosun'la yapılan görüşmeler beklemeye alındı. Valerien Ismael ile yapılacak görüşmenin ardından son karar verilecek.

Kartal'ın yerli transferdeki önceliği Cenk Tosun son üç sezonda fazla forma şansı bulamamış olmasına rağmen çok sayıda sakatlık yaşamış olmasıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu son üç sezonda üç ciddi sakatlık geçirdi ve toplamda 508 gün sahalardan uzak kaldı. Burak Yılmaz ise sürekli forma şansı buldu ve sadece 54 gün sahalardan uzak kalmasına yol açacak bir sakatlık yaşadı.