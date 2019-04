Bursaspor 0 - 1 Trabzonspor

Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor ile Trabzonspor karşılaştı. Trabzonspor maça hızlı başladı. 8. dakikada Bursaspor atağında topu kapan Olcay Şahan'ın ortasında Ekuban kafayı vurdu ancak Okan gole izin vermedi.

14'te ise Sosa'nın nefis ortasına kale alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşu üstten auta gitti. Bursaspor'un ilk etkili atağunda ise 17. dakikada kaleci Uğurcan'ın boşa çıktığı topta Sakho'nun kafa vuruşu dışarı gitti. 2 dakika sonra ise Nwakaeme'nin kafası direkten geri geldi.

SOSA'YA YANLIŞLIKLA KIRMIZI KART ÇIKTI

İki takımın da açık bir futbol sergilediği maçta tempo düşmedi. Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Tunay'ın vuruşunda Trabzonspor savunması gole izin vermedi. 33'te Nwakaeme'nin kafa vuruşu, 36. dakikada ise Aytaç'ın şutu dışarı gitti. Maçın 39. dakikasında ilginç bir an gerçekleşti. Hakem Bülent Yıldırım, Trabzonsporlu Jose Sosa'ya önce yanlışlıkla kırmızı kart çıkardı, ardından hatasını anlayıp sarı kart gösterdi.

İlk yarı golsüz eşitlikle geçilirken, Bursaspor ve Trabzonspor takımları son vuruşlardaki etkisizliklerini ikinci devrede de sürdürmeye devam etti. 55'te Ekuban'ın, 65. dakikada ise Sakho'nun şutları yan ağlarda kaldı. Maçın 69. dakikasında sahneye çıkan Abdülkadir Ömür topun gelişine yaptığı muhteşem vuruş sonrası attığı golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren isim oldu.

76'da Abdülkadir Ömür'ün Badji'yle girdiği mücadele sonrası VAR'a giden Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. 81'de penaltıyı kullanan Jose Sosa kaleci Okan'ı geçemedi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmandan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Trabzonspor ligde ilk kez üst üste 4. maçını kazanarak puanını 49'a yükseltirken, Bursaspor ise 28 puanda kaldı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

14. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Sosa'nın penaltı noktasına doğru ortasında iyi yükselen Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

19. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına doğru kavisli yaptığı ortaya iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

26. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında, sol taraftan rakip ceza alanına giren Yusuf Erdoğan, uygun durumdaki Sakho'yu topla buluşturdu. Sakho'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'dan sekti. Seken topu Tunay Torun tamamlamak istedi. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

36. dakikada Bursaspor'da rakip ceza alanı ön çizgisinde Saivet'nin pasında topla buluşan Aytaç Kara, kaleyi cepheden gören pozisyonda meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, az farkla auta gitti.

38. dakikada ilginç bir an yaşandı. Hakem Bülent Yıldırım, ikili mücadele sonrasında Trabzonsporlu futbolcu Sosa'ya sarı kart yerine yanlışlıkla kırmızı kart gösterdi. Yıldırım, kartın rengini fark ettikten sonra eliyle kenara işaret yaparak bu kararını iptal etti ve cebinden çıkardığı sarı kartı Sosa ve Bursasporlu Aytaç Kara'ya gösterdi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'a konuk olan Trabzonspor, Antalyaspor maçının 11'ine göre tek oyuncu değişikliği yaparak sahaya çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın kadrosunda yer alan ve sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine sağ kanatta Pereira'ya ilk 11'de yer verdi. Sakatlıkları bulunan Onazi ve Novak da Trabzonspor'un maç kadrosunda yer almadı. Bordo-mavili ekip karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Ekuban ile başladı.

BURSASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Bursaspor'da Samet Aybaba'nın istifasının ardından göreve getirilen ve yeşil-beyazlıların başında ilk maçına çıkan teknik direktör Mesut Bakkal, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 oyuncu değişikliğine gitti. Bakkal, sakatlığı bulunan Muhammed Şengezer'in yerine kalede Okan Kocuk'a, sağ bekte Burak Kapacak'ın yerine Barış Yardımcı'ya, sol bekte sakatlığı bulunan Umut Meraş'ın yerine Latovlevici'ye ve forvette Umut Nayir'in yerine Sakho'ya görev verdi. Bursa temsilcisi karşılaşmaya, Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Latovlevici, Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Saivet, Yusuf Erdoğan ve Sakho 11'iyle başladı.

BURSASPOR'UN ŞAMPİYON BASKETBOLCULARI YEŞİL ZEMİNDE

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Bursaspor'un basketbolcuları, karşılaşma öncesinde Büyükşehir Belediye Stadı'na gelerek taraftarları selamladı. Taraftarlar, "şampiyon" tezahüratları eşliğinde basketbolcuları uzun süre ayakta alkışladı. Bursasporlu basketbolcular da taraftarları alkışlayarak "üçlü" çektirdi ve timsah yürüyüşü yaptı.

CAN BARTU İÇİN SAYGI DURUŞU

Hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca her iki takım oyuncularıyla sahaya çıkan çocuklar, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet güçlerinin üniformalarıyla seremonide yer aldı.