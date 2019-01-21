Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçe maça hızlı başladı. Sol kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşuna altı pas içinde Soldado şık bir vuruş yaptı ancak Bursa savunmacısı Umut Meraş topu çizgi üzerinden çıkardı. 20'de bu kez Soldado, Isla'nın ortasında harika bir golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Gol sevincinde Martin Skrtel, tribünden atılan yabancı madde sonrası yerde kaldı. Sktrel tedavisinin ardından oyuna döndü.

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Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Bursaspor, Aytaç Kara ile gole çok yaklaştı. Ancak tecrübeli oyuncu bomboş pozisyonda topu üstten auta gönderdi. Temponun bir an olsun düşmediği maçta 31'de Mehmet Ekici'nin frikiği, 39. dakikada ise Bursaspor'da Ertuğrul'un vuruşları üstten auta gitti. İlk yarının son anlarında Tunay'ın sağ kanattan içeriye çevirdiği topa Mehmet Topal son anda müdahale ederek mutlak bir golü önledi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci devreye Bursaspor hızlı başladı. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Umut Nayir'in ön direkteki kafa vuruşu dışarı gitti. 59'da Umut Nayir'in rövaşatası kaleci Volkan'da kaldı. 66. dakikada bu kez Chedjou'nun bomboş durumda yaptığı kafa vuruşunda yine Volkan gole izin vermedi. 3 dakika sonra ise Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı ancak Dirar'ın pasında Ayew gol vuruşunu yapamadı.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topta Yusuf Erdoğan, kaleci Volkan Demirel'i geçerek vuruşunu yaptı, gole giden topu Hasan Ali Kaldırım çıkardı. kafa vuruşu yandan auta gitti.

89'da Bursaspor'da sahneye Aytaç Kara çıktı ve attığı golle maçın 1-1 bittiğini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 17, Bursaspor ise 22 yaptı.

BURSASPOR 1 - 1 FENERBAHÇE

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BURSASPOR: Muhammed Şengezer, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun (Dk. 69 Sakho), Latovlevici (Dk. 46 Lima), Saivet (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Umut Nayir

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici (Dk. 61 Valbuena), Dirar, Ayew, Soldado (Dk. 77 Frey)

GOLLER: Dk. 20 Soldado (Fenerbahçe), Dk. 90 Aytaç Kara (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 29 Barış Yardımcı, Dk. 65 Yusuf Erdoğan, Dk. 81 Aytaç Kara, 90+2 Umut Nayir (Bursaspor), Dk. 57 Soldado, Dk. 81 Dirar (Fenerbahçe)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 8: Sol kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Soldado'nun vuruşu sonrası Umut Meraş kale çizgisi üzerinden topu çıkardı. Pozisyonun devamında Dirar'ın ortasında kaleye yönelen topu Muhammed Şengezer kornere çeldi.

DAKİKA 20: Fenerbahçe öne geçti. Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Soldado, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

DAKİKA 26: Bursaspor atağında sol kanatta topla buluşan Latovlevici, ceza sahasına orta yaptı. Altı pas önünde topla buluşan Aytaç Kara, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta attı.

DAKİKA 30: Ceza sahası önünde Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici'nin kullandığı frikikte top, az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

DAKİKA 45+6: Dirar'ın pasında Mehmet Ekici kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Muhammed Şengezer'in uzaklaştırmaya çalıştığı topla sağ çaprazda buluşan Soldado'nun dar açıya rağmen şutunda, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak taca çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 50: Sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın açtığı ortaya Umut Nayir'in kafa vuruşunda top, yandan az farkla auta çıktı.

DAKİKA 66: Bursasporlu Tunay Torun, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşu sonrası Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.

DAKİKA 79: Fenerbahçe, ceza sahasının sağından serbest vuruş kullandı. Valbuena'nın düzgün vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

DAKİKA 80: Bursaspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasında topla buluşan Yusuf Erdoğan, kalesini terk eden Volkan Demirel ile karşı karşıya kaldı. Yusuf Erdoğan'ın kaleye doğru gönderdiği topu çizgi üzerinde Hasan Ali Kaldırım uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Yusuf Erdoğan'ın bu kez ortaladığı topa Umut Nayir'in kafa vuruşu sonrası, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak az farkla yandan auta çıktı.

DAKİKA 90: Bursaspor eşitliği yakaladı. Sakho'nun sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Aytaç Kara, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe takımının pozisyon öncesi Valbuena'ya faul yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazlar üzerine Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran ve pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, golü geçerli saydı: 1-1.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçına, her iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan karşılaşmada kendilerine ayrılan bölümleri büyük oranda dolduran taraftarlar, takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Bursasporlu taraftarlar, maç öncesinde tribün koltuklarına bırakılan Türk bayraklarını dalgalandırdı. Taraftarlar, ''Teksas tribünü'' olarak adlandırılan güney kale arkasında koreografi yaparak, kartonlarla Türk bayrağı oluşturdu. Bu koreografi, her iki takım taraftarlarından alkış aldı.

FENERBAHÇE İLE BURSASPOR 100. KEZ KARŞILAŞTI

Bursaspor ve Fenerbahçe, Türk futbolunun en üst liginde 100. kez karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren başlayan rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 99 maçtan 51'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 3 maçı kazanan Fenerbahçe'nin ligde attığı 153 gole, Bursaspor 78 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

ERSUN YANAL'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapılan maçın başlangıç kadrosunda 6 değişiklik yaparak takımını Bursaspor önünde sahaya sürdü. Ümraniyespor maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden kart cezalıları Eljif Elmas ile İslam Slimani'nin yanı sıra, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Mathieu Valbuena ve Benzia bu maçta tercih edilmezken, yerlerine Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Andre Ayew şans buldu.

Sarı-lacivertliler sahaya, Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew ve Roberto Soldado 11'iyle çıktı. Fenerbahçe'de Berke Özer, İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Frey, Valbuena, Neustaedter, Benzia ve Abdulcebrail Akbulut yedekler arasında yer aldı. Sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci maç kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerin Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar de Fenerbahçe formasıyla Spor Toto Süper Ligdeki ilk maçına Bursaspor önünde çıktı.

BURSASPOR CEPHESİ

Bursaspor'da ilk yarının son 2 maçında forma giyemeyen Ertuğrul Ersoy, Fenerbahçe karşısında sahada kaptan olarak yer aldı. Teknik direktör Samet Aybaba, Muhammed Şengezer, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Latovlevici, Saivet ve Umut Nayir 11'ini sahaya sürdü. Bursaspor'da Okan Kocuk, Vergini, Lima, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Emre Ünver, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Sakho ve Burak Kapacak yedek kulübesinde şans bekledi.

