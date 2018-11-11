Bursaspor 1 - 2 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan 22. dakikada Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bursaspor'dan cevap gecikmedi. Latovlevici'nin sol köşeden kullandığı korner atışına penaltı çizgisinin önünden iyi yükselen Ertuğrul Ersoy, meşin yuvarlığı kalecinin solundan filelere gönderdi: 1-1.

Dakikalar 41'i gösterdiğinde Tunay'ın pasında Lima'nın sert şutu kaleci Ramazan'dan sekti. Aytaç Kara önünde kalan topa istediği gibi vuramayınca yüzde yüzlük golü kaçırdı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

TREZEGUET'DEN HARİKA GOL

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Kasımpaşa'da 48. dakikadada Trezeguet'nin akıl dolu frikik golüyle maçta yeniden öne geçti: 1-2.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 22 yaparken, Bursaspor ise 13 puanda kaldı.

BURSASPOR 1 - 2 KASIMPAŞA

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

BURSASPOR: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou (Dk. 74 Atanasov), Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Lima, Tunay Torun (Dk. 57 Saivet), Latovlevici, Sakho (Dk. 46 Umut Nayir)

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Özgür Çek (Dk. 61 Josue Sa), Sadiku, Pavelka, Eduok (Dk. 82 Koita), Trezeguet (90+3 İlhan Depe), Diagne

GOLLER: Dk. 22 Diagne, Dk. 48 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 26 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 38 Lima, Dk. 45+1 Tunay Torun, Dk. 65 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Dk. 84 Sadiku (Kasımpaşa)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 17: Bursaspor atağında ceza alanının dışında topla buluşan Sakho, soldan içeriye kateten Latovlevici'nin önüne ara pası bıraktı. Topu kontrol ettikten sonra istediği gibi vuramayan Latovevici'nin şutu, kalenin solundan auta çıktı.

DAKİKA 22: Kasımpaşa, Bursa deplasmanında öne geçti. Ceza sahasının sol ön çaprazında topla buluşan Trezeguet'in içeriye doğru yaptığı ortayı göğsüyle yumuşatan Diagne, meşin yuvarlığı iyi bir vuruşla ağlara yolladı: 0-1.

DAKİKA 26: Bursaspor skoru eşitledi. Latovlevici'nin sol köşeden kullandığı korner atışına penaltı çizgisinin önünden iyi yükselen Ertuğrul Ersoy, meşin yuvarlığı kalecinin solundan filelere gönderdi: 1-1

DAKİKA 27: Ev sahibi ekip bir kez daha gole yaklaştı. Barış Yardımcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada bir anda ceza alanı içinde boşta kalan Sakho'nun vurduğu vole, yandan auta çıktı.

DAKİKA 41: Tunay Torun'un sağ kanata gönderdiği ara pasta topla buluşan Lima, önündeki savunma oyuncularını çalımlayıp ceza sahasının ön çizgisine doğru ilerledikten sonra topu sert bir şutla kaleye gönderdi. Ramazan Köse'nin kurtarışında seken top Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Rahat bir pozisyonda olan Aytaç Kara, topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

DAKİKA 43: Bu kez gole yaklaşan taraf Kasımpaşa oldu. Sağ kanattan içeriye topla katederek ceza sahası içerisinde Ertuğrul ve Aytaç'tan sıyrılan Trezeguet, kale ağzında vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından çok az farkla dışarıya çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 48: Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Konuk ekip, ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Trezeguet, sert bir şutla meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-2.

DAKİKA 51: Kendi yarı sahasında topla buluşan Lima, attığı deparla rakip takım ceza alanına kadar ilerledi. Kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Lima'nın şutunda meşin yuvarlak iyi yer tutan Ramazan Köse'de kaldı.

DAKİKA 85: Ceza sahası sağ ön çaprazında topla buluşan Lima'nın önünü boşaltıp yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

