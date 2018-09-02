Bursaspor - Beşiktaş: 1-1

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Partizan takımına karşı oynadıkları UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki maça göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Güneş, Bursaspor karşısına Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel ve Negredo 11'i ile çıktı.

Tecrübeli teknik adam Partizan maçında görev alan Utku Yuvakuran'ın yerine Karius, Necip Uysal'ın yerine Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin'in yerine Babel, Larin'in yerine de Negroda'ya ilk 11'de şans verdi. Yeni kaleci transferi Karius da siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise kadroda 3 oyuncu değişiklik yaptı. Aybaba, Beşiktaş karşısına, Okan Kocuk, Latovlevici, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Barış Yardımcı, Saivet, Aytaç Kara, Burak Kapacak, Lima, Furkan Soyalp ve Stancu 11'i ile çıktı. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye transfer olan Harun Tekin yerine Okan Kocuk, PSV'ye giden Aziz Eraltay yerine Latovlevici'yi, Yusuf Erdoğan'ın yerine Chedjou'yu sahaya sürdü.

Maça etkili başlayan taraf Bursaspor olurken ev sahibi ekip, ilk dakikalarda net bir fırsat yakalasa da Loris Karius gole izin vermedi. Beşiktaş'ın etkili atak üretemediği ilk yarıdan gol sesi çıkmayınca devre 0-0 sona erdi.





İkinci yarıda ise tempo daha da artarken kilidi açan gol Babel'den geldi. 51. dakikada Oğuzhan'ın ince pasının asiste çeviren Hollandalı yıldız Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bursaspor'un aradığı beraberlik golü ise 86. dakikada Diafra Sakho'dan geldi. Beşiktaş'ın kalan dakikalardaki gol çabaları sonuç vermeyince iki takım da 1'er puanı paylaştı.

Bu sonuçla Beşiktaş 7 puana yükselirken Bursaspor puanını 3'e çıkardı.