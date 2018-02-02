Bursaspor - Beşiktaş: 2-2

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan mücadele nefesleri kesti. Beşiktaş’ın 13. dakiakda 1-0 öne geçtiği maçta ev sahibi Bursaspor ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarının uzun bir bölümünü 2-1 önde götüren Bursaspor, 90+2’de Negredo’nun golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Adriano’nun ceza sahası dışından yolladığı müthiş füzesiyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 37. dakikada Alvaro Negredo’nun kendi kalesine attığı golle şoke oldu ve skor 1-1’e geldi.

İlk yarıda sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle karşılaşmada kısa süreli duraklama yaşanırken 45+2’de Yusuf Erdoğan’ın çabası sonrası Dzon Delarge topu ağlara gönderdi ve Bursaspor ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, önce Jermaine Lens ardından oyuna sonradan giren Vagner Love ile üst üste net fırsatlardan yararlanamadı. Son dakikaları nefes kesen maçın 90+2. dakikasında Alvaro Negredo’nun attığı golle Beşiktaş 2-2’lik beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Bursaspor 26 puana ulaşırken Beşiktaş puanını 37 yaptı.

Bursaspor gelecek hafta deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a konuk olurken Beşiktaş sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.