Bursaspor - Beşiktaş CANLI: 0-0

45'Hakem Cüneyt Çakır ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlanıyor.

45'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Okan Koçuk topa hakim olmayı başarıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

44'Gökhan Gönül'ün sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

42'Kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Erdoğan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Loris Karius çift yumrukla topu uzaklaştırıyor.

41'Gary Medel, hızlı atağı kesmek için Bogdan Stancu'yu çekince hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

40'İlk yarıda son dakikalar yaklaşırken Beşiktaş kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

36'Sol kanatta rakiplerini ekarte ederek hızla son çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Pepe topu uzaklaştırmayı başarıyor.

34'Furkan Soyalp'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Domagoj Vida kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

31'Pepe'den topu kapan Furkan Soyalp hızla ceza alanına giriyor ancak son anda araya giren Domagoj Vida tehlikeyi büyümeden önlemeyi başarıyor.

29'Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini ev sahibi Bursaspor gerçekleştiriyor. Burak Kapacak oyundan çıkarken, Yusuf Erdoğan yerine giren isim oluyor.

28'Hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği su molası nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor.

24'Karşılaşma bu dakikalarda biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

20'Defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Furkan Soyalp için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

19'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Okan Koçuk topa hakim olmayı başarıyor.

17'Adriano Correia'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ertuğrul Ersoy kafayla topu uzaklaştırıyor.

15'Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından farklı şekilde auta çıkıyor.

11'Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

10'Bursaspor gole yaklaşıyor. Hızlı gelişen atakta Burak Kapacak'ın ara pasıyla topla buluşan Allano Lima ileryerek ceza alanına girer girmez vuruşunu yapıyor. Ancak kalesini zamanında terk eden Loris Karius topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Iasmin Latovlevici'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Gary Medel kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

6'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

4'Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takımda oyun kurmakta zorlanıyor.

1'Hakem Cüneyt Çakır maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Bursaspor başlıyor.

Avrupa’da gruplara kalan ve lige dönen Beşiktaş 4.haftada Bursaspor ile kozlarını paylaşıyor…

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor’a kendi evinde 3-2 kaybeden Beşiktaş son 9 maçtır mağlup ettiği Bursaspor karşısındaki müthiş seriyi sürdürerek zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan ve 2 puanı bulunan Bursaspor ise Beşiktaş karşısında şeytanın bacağını kırarak 3 puan siftahı yapmanın peşinde.

İLK 11’LER:

Bursaspor: Okan, Latovlevici, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Saivet, Aytaç, Burak, Lima, Furkan, Stancu

Beşiktaş : Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Negredo