Bursaspor Paul Le Guen ile resmen anlaştı

Bursaspor, Fransız teknik direktör Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı. DHA’nın haberine göre Başkan Ali Ay ve Fransız teknik adam Bursa’ya doğru harekete geçtiler.

Daha önce Bursaspor Kulübü Mali Asbaşkanı ve Transfer Komitesi üyesi Fatih Pulat, DHA muhabirine Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, “Paul le Guen ile görüşmelerimiz oldu. Prensip olarak anlaşma yapıldı. Yüzde 90 bitti diyebilirim” ifadelerini kullanmıştı.

53 yaşındaki Fransız teknik direktör Paul Le Guen, kariyerine 1998 yılında Rennes kulübünde başladı. Başarılı teknik adam sırasıyla Lyon, Rangers, PSG, Kamerun A Milli Takımı, Umman ve Nijerya gibi takımlarda görev yaptı.

18 Temmuz 2016'da Nijerya A Milli Takımı'ndan ayrılan Le Guen, o tarihten beri boşta. Fransız tenik adam Lyon ile 2002-2005 yılları arasında 3 kez Fransa Ligue 1 şampiyonu olmuştu.