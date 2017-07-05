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  5. 05 Temmuz 2017 19:24

Bursaspor William Troost-Ekong'u kadrosuna kattı

Bursaspor, Belçika'nın Gent takımından Nijeryalı stoper William Troost-Ekong'un transferi için oyuncu ve kulübü ile prensipte anlaştı.

Bursaspor William Troost-Ekong'u kadrosuna kattı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Belçika'nın Gent takımından Nijeryalı stoper William Troost-Ekong'un transferi için oyuncu ve kulübü ile prensipte anlaştı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Uruguaylı stoper Erick Cabaco'dan menajerlerin istekleri nedeniyle vazgeçen yeşil-beyazlı yöneticiler, teknik direktör Paul Le Guen'in de onayıyla Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ile irtibata geçti.

Yöneticiler, yaptıkları görüşmeler sonucu Belçika ekibi Gent ve 23 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

Troost-Ekong'un birkaç gün içinde Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

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