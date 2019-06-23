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  5. 23 Haziran 2019 14:23

Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan

Bursaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan açık oylama sonucunda seçime tek aday olarak giren Mesut Mestan, yeşil beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

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