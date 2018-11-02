Büyük şok! Derbi öncesi statta hayatını kaybetti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ölüm haberi iki takım taraftarlarını da üzdü... Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Koray Şener isimli Fenerbahçeli taraftar hayatını kaybetti.

Genç Fenerbahçeliler taraftar grubundan yapılan açıklamada, "1907 UNIFEB üyesi bir kardeşimiz deplasmanda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir, Kardeşimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, 1907 Ünifeb ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den hayatını kaybeden taraftarı için açıklama:

"Bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

BİR AÇIKLAMA DA GALATASARAY'DAN

Bu arada Galatasaray Kulübü de Fenerbahçeli taraftarın hayatını kaybetmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarının fenalaşıp hastaneye kaldırıldığının ve tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camia olarak, Fenerbahçe camiasına ve yaşamını yitiren taraftarın ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

