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  5. Can Keleş'in yeni takımı açıklandı

Can Keleş'in yeni takımı açıklandı

Can Keleş'in yeni takımı açıklandı
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Beşiktaş, sezon başı Karagümrük FK'dan transfer edilen Can Keleş'in sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.

Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

DHA

Etiketler Kasımpaşa can keleş Beşiktaş kasımpaşa
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