Caner Erkin'in derbiden sonra Şenol Güneş'le de tartıştığı ortaya çıktı

Son düdükle birlikte Vida'nın yerde yattığı pozisyon yüzünden Aydınus'a itiraz eden Caner, bu yüzden kırmızı kart gördü. Kendisine küfür eden F.Bahçe tribünlerini de alkışlayan tecrübeli sol bekin, soyunma Şenol Güneş'le de gerginlik yaşadığı ifade edildi.

Buna göre Caner'in kırmızı kart gördüğünü soyunma odasında öğrenen Güneş, talebesine "Ne oldu yine?" diye tepki gösterdi. Caner'in ise sert bir şekilde "Yok bir şey!" cevabı sonrası oyuncusunun bu tavrına kızan usta hocanın "Konuşacağız seninle" diyerek konuyu kapattığı kaydedildi. Maça zaten kart cezası sınırında çıkan Caner, Kayseri maçında oynayamayacak.

CEZASI RAPORA GÖRE OLACAK

Yönetimin, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Caner Erkin'den savunma isteyeceği bildirildi. İdarecilerin kesecekleri para cezasını miktarını Caner'in vereceği rapora göre belirleyecekleri ifade dildi. Caner'in sözleşmesinde tekrarlanan disiplin cezaları karşısında katlamaları para cezaları maddesi yer alıyor.

Tecrübeli futbolcunun, geçen sezon Başakşehir maçında hakeme küfür ettiği için 6 maç ceza almış yönetimden de yüklü bir para cezası kesilmişti.

(Fotomaç)

