Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu

Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra adı yeniden Beşiktaş ile anılan Caner Erkin'in Süper Lig'teki yeni adresi belli oldu.

Fatih Karagümrük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Caner Erkin'in adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli oyuncu taraftarlar tarafından istenmeyince siyah-beyazlı yönetim geri adım atmak zorunda kalmıştı.

İstanbul dışına çıkmak istemeyen Caner Erkin, Başakşehir ile anlaştı.

Başakşehir ile anlaşan Caner Erkin'in resmi açıklamasının kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Ligde asist krallığında bulunan Caner'i özellikle Emre Belözoğlu'nun çok istemesi bu transferi kolaylaştırdı.