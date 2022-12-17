  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu

Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu

Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu
Güncelleme:

Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra adı yeniden Beşiktaş ile anılan Caner Erkin'in Süper Lig'teki yeni adresi belli oldu.

Fatih Karagümrük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Caner Erkin'in adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli oyuncu taraftarlar tarafından istenmeyince siyah-beyazlı yönetim geri adım atmak zorunda kalmıştı. 

İstanbul dışına çıkmak istemeyen Caner Erkin, Başakşehir ile anlaştı.

Başakşehir ile anlaşan Caner Erkin'in resmi açıklamasının kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Ligde asist krallığında bulunan Caner'i özellikle Emre Belözoğlu'nun çok istemesi bu transferi kolaylaştırdı.

 

Etiketler Medipol Başakşehir başakşehir caner erkin emre belözoğlu süper lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'a hakaret etmişti; takipsizlik kararı verildi
SGK'dan da ''seçim'' müjdesi! İlaç rapor süreleri değişti
Ankara'da göz gözü görmüyor! Başkent'te yeni gün böyle başladı
AKINCI TİHA ateşledi; Türkiye'nin ilk yerli süpersonik füzesi 12'den vurdu
Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı
Aldatılan kadının intikamı sosyal medyada olay oldu
Ahmet Hakan'nın aklına Ekrem İmamoğlu ceza alınca geldi
Yılbaşı öncesi bilgisayar korsanlarının gözü kredi kartı bilgilerinizde
İktidara soğuk su, muhalefete ev ödevi veren seçim anketi
İslam Memiş ev almak isteyenlere o tarihi verdi