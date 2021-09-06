Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira'nın gelişiyle birlikte kadro dışı kalan Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu.

Fanatik'in haberine göre, Süper Lig 'den birkaç kulüp ile görüşmeler gerçekleştiren Caner Erkin, Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın takımın başına gelmesinin ardından kadro dışı kalmış, çalışmalarına devam ederek forma için mücadele edeceğini belirtmişti. Tecrübeli oyuncu, beklenen karşılığı alamayınca takımdan ayrılmaya karar verdi.

Açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.